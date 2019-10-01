Власти Ирана приговорили обвиняемого в шпионаже в пользу США к казни.

Как сообщил официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили, трое других были приговорены за шпионаж к десяти годам заключения каждый, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Али Нафарие осужден к 10 годам тюрьмы за шпионаж в пользу службы разведки США, Мохаммад Амин за шпионаж в пользу Британии - к 10 годам тюрьмы, Мохаммад Али Бабапур за шпионаж в пользу США - к 10 годам тюрьмы, еще один человек, за шпионаж в пользу США приговорен к смертной казни", - приводит агентство ILNA его слова.

По данным агентства Mizan, смертный приговор был обжалован в Верховном суде.

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