https://news.day.az/world/1161630.html Том Круз шокировал пассажиров киевского метро - ВИДЕО
Том Круз шокировал пассажиров киевского метро - ВИДЕО
Пассажиры киевского метро не поверили своим глазам. Они встретили в подземке Тома Круза.
Вот эти кадры, на которых голливудский актер, оплатив проезд, проходит через турникет вместе со всеми, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Впрочем, звезду сопровождала и целая делегация, ближайший советник президента Украины Андрей Ермак, а также охрана, которая запрещала снимать фото и видео.
По некоторым данным, артист и его окружение в этот момент обсуждали места для съемок.
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