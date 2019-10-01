Пассажиры киевского метро не поверили своим глазам. Они встретили в подземке Тома Круза.

Вот эти кадры, на которых голливудский актер, оплатив проезд, проходит через турникет вместе со всеми, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Впрочем, звезду сопровождала и целая делегация, ближайший советник президента Украины Андрей Ермак, а также охрана, которая запрещала снимать фото и видео.

По некоторым данным, артист и его окружение в этот момент обсуждали места для съемок.

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