Неуправляемый грузовик разнес машины, врезался в дом и устроил пожар - ВИДЕО
В китайском городе Фучжоу неуправляемый грузовик на полном ходу влетел в пятиэтажное здание, после чего дом охватило пламя, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
Трагический инцидент произошел 28 сентября. Кадры с места были опубликованы в Сети.
На них видно, как транспортное средство врезается в здание на обочине и переворачивается, а столкновение становится причиной сильнейшего пожара.
На место были отправлены три пожарные машины и 18 спасателей.
ЧП унесло жизнь двоих человек. Водитель грузовика получил ранения. Его доставили в больницу.
Как передает AP, по делу ведется расследование.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре