https://news.day.az/world/1161679.html Красочное шоу природы: северное сияние в Финляндии сняли на камеры - ВИДЕО
Красочное шоу природы: северное сияние в Финляндии сняли на камеры - ВИДЕО
В Финляндии начался сезон северного сияния. Вспышки сумели запечатлеть туристы, посетившие Лапландию, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
На кадрах видно, как яркие зеленые и белые сполохи окрашивают ночное небо. Красочное шоу, созданное самой природой, началось после захода солнца, и разноцветные полосы быстро раскрасили весь небосвод.
Финляндия, Норвегия, Исландия, Швеция, а также северные регионы России считаются лучшими местами для наблюдения за северным сиянием.
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