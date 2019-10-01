Нападающий испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси больше не преследуется центральным испанским судом в деле о мошенничестве и уклонении его благотворительного фонда от уплаты налогов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

На звездного аргентинца, его отца и брата подал в суд бывший сотрудник этого самого фонда. Впрочем, как сообщает Marca, судья Мария Тардон приняла к сведению тот факт, что все обвинения в адрес четы Месси основывались исключительно на информации из СМИ, и отметила отсутствие данных, а также доказательств нарушений в фонде.

Как итог, состава преступления в деятельности фонда Лионеля Месси обнаружено не было и дело было закрыто.