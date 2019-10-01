https://news.day.az/world/1161692.html Айсберг весом 315 миллиардов тонн откололся от шельфового ледника в Антарктиде
Айсберг весом 315 миллиардов тонн откололся от шельфового ледника в Антарктиде
Айсберг весом 315 миллиардов тонн, площадью около 1,6 тысячи квадратных километров и толщиной около 210 метров откололся от шельфового ледника Эймери в Антарктиде, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Как сообщает Институт океанографии Scripps, льдина может представлять угрозу морским судам, поэтому ученые намерены пристально наблюдать за ее передвижением.
Эймери - третий по величине шельфовый ледник в Антарктиде, который находится между Берегами Ларса Кристенсена и Ингрид Кристенсен, что на востоке материка. В последний раз такой айсберг откалывался от него свыше 50 лет назад.
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