https://news.day.az/world/1161730.html В аэропорту Чикаго техника вышла из-под контроля людей - ВИДЕО
В аэропорту Чикаго техника вышла из-под контроля людей - ВИДЕО
В международном аэропорту Чикаго взбесилась техника. Машина для доставки напитков и еды внезапно вышла из-под контроля, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Она начала ездить по кругу и едва не врезалась в стоящий рядом самолет.
Работники аэропорта стали в панике разбегаться, пока в дело не вмешался один из смельчаков.
Он протаранил бешеную машину на погрузчике и опрокинул ее на бок. Рейс, кстати, пришлось в итоге задержать.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре