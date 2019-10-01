В международном аэропорту Чикаго взбесилась техника. Машина для доставки напитков и еды внезапно вышла из-под контроля, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Она начала ездить по кругу и едва не врезалась в стоящий рядом самолет.

Работники аэропорта стали в панике разбегаться, пока в дело не вмешался один из смельчаков.

Он протаранил бешеную машину на погрузчике и опрокинул ее на бок. Рейс, кстати, пришлось в итоге задержать.

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