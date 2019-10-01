https://news.day.az/world/1161748.html У британского парламента задержали мужчину, пытавшегося покончить с собой
У британского парламента задержали мужчину, пытавшегося покончить с собой
Сотрудники правоохранительных органов британской столицы во вторник задержали перед зданием парламента страны мужчину, предположительно пытавшегося покончить с собой. Об этом говорится в сообщении столичной полиции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Пожарные, прибывшие на место происшествия, в качестве меры предосторожности облили мужчину пеной из огнетушителя, после чего он был задержан и переведен под наблюдение врачей.
"Мужчина был задержан на основании закона о психическом здоровье", - добавили в пресс-службе полиции, отметив, что он был доставлен в городскую больницу.
В результате инцидента никто не пострадал.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре