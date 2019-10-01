Китай во время парада, посвященного 70-й годовщине образования КНР, показал ракеты нового типа. Об этом сообщает в понедельник агентство Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на interfax.ru.

В частности, на параде впервые продемонстрировали баллистическую ракету средней дальности Дунфэн-17 (DF-17). Эта ракета способна развивать скорость в пять раз больше скорости звука, заявляют эксперты. Такая скорость, а также то, что в ней используется разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения, технология, позволяющая поразить несколько целей при запуске одной ракеты, делает сложным отслеживание и перехват этой ракеты, отмечает AP.

Также на параде можно было увидеть межконтинентальную баллистическую ракету Дунфэн-41 (DF-41). Эта ракета способна достичь территории США за 30 минут, отмечает Associated Press. До сих пор китайские военные не показывали ее на парадах.

Кроме того, на параде показали баллистическую ракету для подлодок Цзюйлан-2 (JL-2). Считается, что такие ракеты размещаются на китайских атомных подводных лодках класса "Цзинь", отмечает агентство. Эти ракеты Китай также демонстрирует впервые, отмечает агентство.

Еще одним дебютом на параде стали сверхзвуковые крылатые ракеты CJ-100. Это ракеты большой дальности с высокой точностью, сообщают китайские СМИ. Эти ракеты, предположительно, заменят крылатые ракеты наземного базирования CJ-10.

Помимо прочего, зрители парада смогли увидеть обновленные ракеты Дунфэн-31. Это твердотопливные ракеты, отличающиеся высокой точностью, сообщают китайские СМИ.

Еще одним новшеством, поучаствовавшим в параде, стал беспилотник "Острый меч", который, как полагают эксперты, способен атаковать военные базы и радиолокационные базы.

В Пекине во вторник проходят торжества по случаю исполнившейся во вторник 70-й годовщине образования Китайской Народной Республики. В Пекине прошел военный парад, в котором приняли участие 15 тыс. военнослужащих Народно-освободительной армии Китая, показаны современные образцы боевой техники.

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