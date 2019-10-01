Полузащитник лондонского "Челси" и сборной Англии Росс Баркли стал виновником конфликта, повздорив с таксистом в городе Ливерпуль. Причиной сложившейся неприятной ситуации стала пачка чипсов, которую игрок рассыпал в машине во время поездки, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Таксист указал на недопустимость загрязнения его рабочей машины. Это замечание не понравилось Баркли. На просьбу водителя убрать за собой хавбек "Челси" ответил скандалом. Футболист усугубил ситуацию, когда и вовсе заявил, что не может заплатить за проезд из-за отсутствия наличных.

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