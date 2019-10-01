Автомобилист случайно сорвал похищение скутера - ВИДЕО
Автовладелец, возвращавшийся с работы домой, оказался на пути у угонщика скутера, который не смог объехать легковушку, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Угонщик двухколёсного средства передвижения не долго наслаждался ездой и, скрываясь от погони, врезался в свернувшую с дороги легковушку.
Вьетнамский злоумышленник, совершив болезненное столкновение, оказался у столика с ночными посетителями кафе. Придя в себя, угонщик вскочил на ноги и продолжил своё бегство от владельцев скутера.
Момент аварии попал в объектив видеориегистратора, установленного в салоне автомобиля случайного участника происшествия.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре