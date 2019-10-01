Автовладелец, возвращавшийся с работы домой, оказался на пути у угонщика скутера, который не смог объехать легковушку, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Угонщик двухколёсного средства передвижения не долго наслаждался ездой и, скрываясь от погони, врезался в свернувшую с дороги легковушку.

Вьетнамский злоумышленник, совершив болезненное столкновение, оказался у столика с ночными посетителями кафе. Придя в себя, угонщик вскочил на ноги и продолжил своё бегство от владельцев скутера.

Момент аварии попал в объектив видеориегистратора, установленного в салоне автомобиля случайного участника происшествия.

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