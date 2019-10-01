Турция намерена действовать самостоятельно в вопросе создания зоны безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии. Об этом заявил во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в парламенте, которое транслирует телеканал NTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"К сожалению, нам не удалось достигнуть желаемого результата, особенно к востоку Евфрата. У нас больше нет ни единого дня, который мы могли бы упустить. Теперь у нас нет другого выбора, кроме как идти по собственному пути", - сказал турецкий лидер.

Эрдоган также объяснил, по каким причинам его страна вводила войска в соседнюю республику. "Единственной причиной вмешательства Турции в Сирию является предотвращение угрозы безопасности и создание гуманитарного коридора. Мы выступаем за безопасный мир для сирийских граждан, - отметил он. - Турция не намерена бесконечно содержать миллионы беженцев из Сирии. Все они должны в итоге добровольно вернуться на родину".

В связи с этим турецкий президент одной из задач Анкары назвал "создание благоприятных условий для безопасного возвращения беженцев" на родину.

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