В США умерла певица Джесси Норман. Американская оперная и камерная дива скончалась в одной из больниц Нью-Йорка в возрасте 74 лет. Metropolitan Opera описывала ее как "одно из лучших сопрано за последние 50 лет". Об этом пишет BBC, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Предварительно, оперная дива скончалась от септического шока и полиорганной недостаточности. Они были вызваны осложнениями травмы спинного мозга, которую певица получила в 2015 году.

Джесси Норман дебютировала на оперной сцене в 1969 году. Выступала в крупнейших оперных театрах мира. А начинала с пения в церкви. Помимо оперных выступлений, она записала несколько дисков в стиле спиричуэлc, а также с популярными американскими и французскими песнями. На начало XXI века была одной из самых популярных и высокооплачиваемых певиц.

Норман пела на президентских инаугурациях Рональда Рейгана и Билла Клинтона и на праздновании 60-летия королевы Елизаветы в 1986 году.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!