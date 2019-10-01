На Турцию возложена миссия интересоваться проблемами не только своих соседей, но и всех братьев и друзей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство Anadolu, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в ходе выступления на церемонии открытия третьего законодательного года Великого национального собрания (парламента) 27-го созыва Турции.

По словам турецкого президента, в регионе и в мире есть миллионы людей, которые всем сердцем надеются и верят в помощь Турции.

"Турция вынуждена интересоваться проблемами не только своих соседей, но и всех братьев и друзей, которые может сегодня и кажутся далекими нам, но с которыми мы, на самом деле, едины одной историей и культурой. Точно так же, как Турция не поворачивается спиной к Сирии, она не повернется спиной к Палестине, Ливии, Пакистану и Афганистану. Мы знаем все, что происходит в Иране и Ираке. Мы не останемся равнодушными к ситуации на территории от Азербайджана до Казахстана, от Узбекистана до Туркменистана, от Кыргызстана до Крыма", - отметил Р.Т.Эрдоган.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!