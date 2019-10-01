Более 300 человек пострадали во вторник в столкновениях с полицией в Багдаде, сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники в иракских силовых структурах. По их данным, в беспорядках получили ранения и травмы 286 протестующих и 30 сотрудников сил безопасности, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось о троих погибших.

Сотни жителей столицы вышли днем на площадь Тахрир в центре иракской столицы в знак протеста против ухудшения условий жизни, безработицы и коррупции с требованием отставки правительства. Начинавшиеся мирно митинги быстро переросли в столкновения с полицейскими, которые сначала попытались разогнать участников акций с помощью водометов с горячей водой, а затем и слезоточивого газа, чтобы не пустить их через мост Аль-Джумхурия, ведущий к "зеленой зоне" - тщательно охраняемому району столицы, где расположены иностранные посольства и правительственные учреждения.

В какой-то момент ситуация вышла из-под контроля, протестующие прорвали первый кордон сил безопасности на мосту и пытались пробиться на западный берег реки Тигр. Для разгона толпы силовики начали применять огнестрельное оружие, открывая, как они утверждают, предупредительный огонь в воздух. Между тем, как передавало издание Baghdad al-Youm, один из погибших манифестантов был ранен в голову снайпером, который стрелял с крыши расположенного поблизости ресторана турецкой кухни. Участники беспорядков позднее подожгли заведение, а прибывшие на место пожарные расчеты до сих пор не могут справиться с огнем.

К настоящему моменту силовые структуры полностью зачистили Тахрир и преследуют протестующих на расположенных вблизи площади Эль-Фирдаус и прилегающей к ней улице Саадун. В небе над охваченными беспорядками кварталами барражируют вертолеты. По последним данным, акция протеста в центре столицы была полностью разогнана.

Аналогичные манифестации были организованы во вторник и в ряде других провинций страны, в том числе в городах Эд-Дивания, Эн-Насирия, Ди-Кар и Кербела. Повсеместно полиция использовала против протестующих слезоточивый газ.

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