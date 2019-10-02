Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представит в среду план, согласно которому Северная Ирландия после Brexit продолжит оставаться частью единого рынка ЕС вплоть до 2025 года, однако покинет таможенный союз ЕС. Об этом пишет во вторник газета Daily Telegraph, получившая доступ к плану под условным названием "Две границы на четыре года", передает ТАСС.

Это предложение, которое, по информации издания, Джонсон обсуждал 1 октября по телефону со своими европейскими коллегами, представляет собой альтернативу режиму "бэкстоп", призванному обеспечивать прозрачность границы на острове Ирландия после Brexit. "Бэкстоп", который является частью соглашения, достигнутого между ЕС и правительством предшественницы Джонсона Терезы Мэй, до сих пор остается главным камнем преткновения на переговорах Лондона с Брюсселем. Как пишет Daily Telegraph, новый план допускает появление временной границы по Ирландскому морю и таможенных проверок между выходящей из ЕС в составе Великобритании Северной Ирландии и остающейся членом Евросоюза Республикой Ирландия на четыре года с момента завершения переходного периода после Brexit.

Предполагается, что в 2025 году Ассамблея (однопалатный парламент) Северной Ирландии примет решение о том, продолжит ли он действовать по правилам ЕС или полностью вернется к выполнению британских норм, которые к тому моменту должны сильно отличаться от европейских.

Издание также информирует, что главный советник британского премьера Доминик Каммингс предупредил европейских чиновников, что Лондон намерен прекратить участие в переговорах, если они не рассмотрят со всей серьезностью новое предложение.

Европейские политики ранее не раз заявляли, что не согласятся на изменение уже согласованного механизма "бэкстоп". Он отличается от нового, ограниченного по времени предложения Лондона тем, что является бессрочным, а при отсутствии соглашения между Лондоном и Брюсселем автоматически сохранит Ольстер в составе единого рынка и таможенного союза ЕС для недопущения появления жесткой границы.

Издание информирует, что Джонсон объявит о своих новых предложениях во время речи в среду, которая завершит собой съезд правящей Консервативной партии в Манчестере.

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