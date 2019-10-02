https://news.day.az/world/1161866.html В небе над Австралией сняли падение метеорита - ВИДЕО
В небе над Австралией сняли падение метеорита - ВИДЕО
Редкое явление - дневное падение метеорита - попало на камеру, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Как описали жители австралийского штата Квинсленд, где было зафиксировано это явление, они увидели "яркую вспышку света" и услышали "взрыв".
По словам астронома Дэвида Ренеке, вероятно, это был один из видов метеорита.
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