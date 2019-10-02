Иран усилил меры безопасности своих нефтяных объектов, сообщил журналистам в ходе Российской энергетической недели (РЭН) министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

"Да, мы всегда должны быть очень осторожны, - сказал он, отвечая на вопрос о том, усилил ли Иран безопасность нефтяных объектов. - Я надеюсь, что все страны вокруг Персидского залива обладают достаточной мудростью не только не увеличивать трения, но и попытаться снизить трения в регионе", - передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Зангане добавил, что на площадке РЭН проведет двустороннюю встречу с главой Минэнерго РФ Александром Новаком.

14 сентября два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе были атакованы дронами. Ответственность за нападение взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах", заявившие об использовании при совершении диверсии 10 начиненных взрывчаткой беспилотных летательных аппаратов.

США и Саудовская Аравия возложили ответственность за нападение на Иран. По их версии, атака была организована с применением беспилотников и ракет, которых нет в арсенале хуситов. В Тегеране эти обвинения назвали беспочвенными.

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