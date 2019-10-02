Британский уличный художник Бэнкси открыл магазин в Лондоне. Точнее - выставочный зал. Работы, которые находятся внутри, можно будет только посмотреть. А вот купить их можно в Интернете. Причем цены начинаются от 10 фунтов, передает телеканал "Россия 24". Сам салон просуществует всего несколько недель. А посещать его, по словам Бэнкси, лучше ночью.

Бэнкси, один из самых популярных современных художников, до сих успешно скрывает свою личность, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

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