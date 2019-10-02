Видеоролик, снятый в Фошане (провинция Гуандун, Китай), показывает зрителям маленькую девочку, поневоле искупавшуюся в пруду, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Декоративный водоём чем-то привлёк внимание ребёнка, так что малышка, перегнувшись через перила, упала вниз - при этом всё произошло так быстро, что мама девочки даже не успела среагировать, хотя и стояла рядом.

Женщина в панике собралась уже лезть через заграждение, чтобы спасать дочку, но этого не потребовалось, ведь к месту действия на со всех ног мчался полицейский, который очень быстро извлёк юную купальщицу из пруда. Сообщается, что девочка не пострадала.

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