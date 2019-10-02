https://news.day.az/world/1162012.html Розовое озеро удивляет своей красотой - ВИДЕО
Розовое озеро удивляет своей красотой - ВИДЕО
Потрясающей красоты розовое озеро Кобейтуз раскинулось в полутора сотнях километров от города Нур-Султан - столицы Казахстана. Смотрите на видео, как оно выглядит.
Озеро Кобейтуз находится посреди степи и вода в нем очень соленая. Природный водоем совсем неглубокий, но вода и грязь здесь - лечебные, передает Day.Az со ссылкой на Sputnik Казахстан.
Вода в озере играет всеми оттенками пурпурной палитры - от нежно-розового до дымчато-лилового - в зависимости от времени суток и погоды.
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