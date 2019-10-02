https://news.day.az/world/1162016.html Лавров: Ближний Восток превратился в площадку безрассудных экспериментов
Лавров: Ближний Восток превратился в площадку безрассудных экспериментов
Ближний Восток стал площадкой для безрассудных политических экспериментов, которые уже привели к трагическим последствиям. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на XVI ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", передает ТАСС.
"Ближний Восток - это район, колыбель многих цивилизаций, мировых религий, и конечно же, сейчас, когда он превратился в площадку для безрассудных экспериментов, которые привели к трагическим последствиям, тема эта весьма остра", - сказал он на сессии "Ближний Восток в общем контексте российской политики".
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