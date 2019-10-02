Концепции безопасности в Персидском заливе не должны быть направлены против кого-либо в регионе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на XVI ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

По его словам, США пытаются организовать эксклюзивные организации типа Ближневосточного стратегического альянса (MESA, также известного как "арабская НАТО") и международной коалиции по обеспечению свободы судоходства в регионе Персидского залива, которые направлены против Ирана. "Все это из области проведения разделительных линий против Исламской Республики Иран", - сказал Лавров, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Слов нет. Безопасность в Заливе нужно обеспечивать. Но у Ирана тоже есть предложение, которое отличается тем, что оно не против кого-то направлено, оно не какое-то эксклюзивное, оно предлагает всем странам объединить свои усилия, обеспечивать патрулирование, обеспечивать безопасность функционирования этой важнейшей мировой водной артерии", - сказал министр.

Он напомнил, что у Москвы есть тоже предложение начать разработку договора о коллективной безопасности в Персидском заливе "и шире вокруг него".

Президент Ирана Хасан Роухани на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН пригласил все страны Персидского залива в коалицию по обеспечению региональной безопасности. По его словам, коалиция должна действовать на основе принципов ООН - диалога, уважения суверенитета других стран, признания международного законодательства, отказа от агрессии и невмешательства во внутренние дела остальных государств.

МИД РФ 23 июля представил концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива. Она предусматривает формирование инициативной группы для подготовки международной конференции по безопасности и сотрудничеству в регионе, что в дальнейшем приведет к созданию соответствующей организации по безопасности и сотрудничеству. Кроме того, Москва выступила с инициативой создания демилитаризованных зон в регионе, предложила отказаться от постоянной дислокации группировок внерегиональных государств и наладить горячие линии между военными.

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