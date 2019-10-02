Новое обострение в районе Корейского полуострова. Как сообщили в Токио, КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. По данным военных, снаряд разделился на две части, одна из которых упала в исключительной экономической зоне Японии, то есть в считанных сотнях километров от берега. Никто не пострадал, хотя в этой части акватории всегда много рыболовецких судов, передает Day.Az со ссылкой на 1tv.ru.

Тип ракеты пока не установлен, но предполагается, что она была запущена с подводной лодки. Последний раз так близко к берегу северокорейская ракета подлетала два года назад. Запуск, который подтвердили и южнокорейские военные, произошел после того, как Пхеньян и Вашингтон условились возобновить переговоры об отмене ракетных испытаний в КНДР.

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