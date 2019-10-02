https://news.day.az/world/1162055.html Эта страна ввела уголовную ответственность за публикацию ложных новостей
Эта страна ввела уголовную ответственность за публикацию ложных новостей
В Сингапуре вступил в силу закон, который предусматривает уголовную ответственность за распространение ложных новостей.
Отмечается, что за закон против лжи и манипуляций в интернете проголосовали 72 депутата, 9 высказались против, передает Day.Az со ссылкой на CNN.
Согласно документу, запрещается публиковать неправду, которая может нанести вред Сингапуру или повлиять на выборы. Провайдер услуг вынужден удалять подобный контент, а нарушителям закона грозят тюремное заключение до 10 лет и огромные штрафы.
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