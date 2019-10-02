Машина выехала на встречную полосу и врезалась в рейсовый автобус с пассажирами. От удара оба транспортных средства загорелись, это видно на кадрах, которые в Сеть выкладывают очевидцы, передает Day.Az со ссылкой на 1tv.ru.

По данным полиции, водитель легковушки погиб на месте. Еще восемь человек - это те, кто находился в автобусе, пострадали. У них ожоги и травмы разной степени тяжести. Сейчас в районе ДТП продолжают работать экстренные службы.

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