https://news.day.az/world/1162065.html Авария под Петербургом стала причиной крупного пожара на трассе - ВИДЕО
Авария под Петербургом стала причиной крупного пожара на трассе - ВИДЕО
Машина выехала на встречную полосу и врезалась в рейсовый автобус с пассажирами. От удара оба транспортных средства загорелись, это видно на кадрах, которые в Сеть выкладывают очевидцы, передает Day.Az со ссылкой на 1tv.ru.
По данным полиции, водитель легковушки погиб на месте. Еще восемь человек - это те, кто находился в автобусе, пострадали. У них ожоги и травмы разной степени тяжести. Сейчас в районе ДТП продолжают работать экстренные службы.
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