Страшное событие произошло в индийском штате Уттар-Прадеш на народной постановке мистерии "Рамлила", посвященной жизнеописанию Рамы.

Пострадавшим оказался актер Анкит Кумар, игравший роль демоницы Тадки. Парень весь вечер танцевал и выдыхал огонь, а затем для следующей сцены поднялся на помост, когда случилось непоправимое. Артист задел факелом край одежды, и та вспыхнула как спичка, пишет Jansatta.

Храбрые зрители бросились на сцену к Анкиту, пытаясь потушить на нём огонь, но пламя не утихало из-за горючего. После инцидента парня доставили в больницу административного центра с ожогами 60% поверхности тела. Артист находится в критическом состоянии, но врачи надеются на лучшее, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

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