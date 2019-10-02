В Липецкой области на Новолипецком металлургическом комбинате рабочие цеха попытались переместить многотонный "КамАЗ" при помощи мостового крана, но машина сорвалась и рухнула на пол. Видео инцидента появилось в Telegram-канале "Бушующий мир".

На опубликованных кадрах сотрудники комбината комментируют перемещение машины в воздухе: один из них просит не снимать, а другой спрашивает: "А куда ставить его ["КамАЗ"] собрались?" После этих слов тросы крана рвутся и автомобиль с грохотом падает на пол, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

По данным источника, руководство комбината решает вопрос об увольнении оператора крана и снимавших инцидент на видео сотрудников.

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