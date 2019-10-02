Сотрудник строительной компании, затаивший злобу на своего работадателя, решил отомстить несговорчивому начальнику и искорёжил тягач и внедорожник, стоящие возле стройплощадки в городе Брадфорд (графство, Уэст-Йоркшир, Англия), передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Коллеги неуравновешенного строителя запечатлели, как он, управляя экскаватором, нанёс повреждения тягачу и личному транспортному средству обидчика.

Момент крушения внедорожника марки Range Rover, принадлежащего британскому прорабу, не попал на видеокамеру, по всей видимости из-за возникшей стычки автора видеоролика с экскаваторщиком. Обманутый экскаваторщик отомстил начальнику и разбил ковшом тягач и внедорожник в Британии.

В итоге начальник строительного участка, при поддержке нескольких строителей, выволок вандала из экскаватора и усмирил бывшего подчинённого.

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В итоге начальник строительного участка, при поддержке нескольких строителей, выволок вандала из экскаватора и усмирил бывшего подчинённого.

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