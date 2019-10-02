Новый испытательный пуск ракеты Minuteman III был проведен в 12:13 по бакинскому времени из шахтной пусковой установки на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Соединенные Штаты Америки провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщает Командование глобальных ударов ВВС США.

"Испытание демонстрирует, что ядерное сдерживание Соединенных Штатов является надежным, гибким, готовым и соответствующим образом приспособленным для сдерживания угроз двадцать первого века и для успокоения наших союзников", - подчеркнуто в сообщении командования.

В нем подчеркнуто, что МБР пролетела порядка 4 200 миль до атолла Кваджалейн на Маршалловых островах. При этом в США отметили, что к испытаниям велась подготовка в течение нескольких месяцев, в которой участвовали несколько правительственных организаций.

Это уже четвертое испытание МБР Minuteman III в текущем году. Предыдущие были проведены 6 февраля, 1 и 9 мая.

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