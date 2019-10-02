Глава нефтегазовой компании из Великобритании BP Роберт Дадли покинет пост главы компании, но решения совета директоров еще нет, заявил Дадли, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



"Я это говорил давно, что в возрасте около 65 (покину должность главы). В этой истории нет ничего нового. Решения совета директоров (об отставке Дадли) пока нет", - сообщил Дадли на полях Российской энергетической недели.



В конце сентября британский телеканал Sky News со ссылкой на свои источники сообщил, что генеральный директор BP Роберт Дадли планирует уйти в отставку в течение 12 месяцев.



Сообщалось, что гендиректор BP обсудил планы выхода на пенсию с председателем правления BP Хельге Лундом.



Однако в компании отказались от комментариев слухов, распространенных в СМИ. По информации Sky News, после того, как 64-летний Дадли покинет занимаемый пост, гендиректором BP может стать вице-президент компании Бернард Луни.



15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!