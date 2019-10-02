https://news.day.az/world/1162151.html Бомбардировщик времен Второй мировой разбился при посадке в США
Бомбардировщик времен Второй мировой разбился при посадке в США
Несколько человек пострадали в результате крушения бомбардировщика B-17 Flying Fortress в американском штате Коннектикут, сообщает Courant.com.
По свидетельству очевидцев, боевая машина времен Второй мировой войны во время аварийной посадки выкатилась с полосы и врезалась в одно из строений аэропорта Брэдли, после чего загорелась, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
В настоящее время воздушная гавань закрыта. Известно о нескольких пострадавших, но характер полученных людьми травм не уточняется.
Рухнувший B-17G принадлежит фонду Collings Foundation World War II. Сегодня в аэропорт Брэдли в рамках турне должны были прибыть еще четыре боевых самолета.
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