Социальные сети Facebook и Twitter, а также мессенджер WhatsApp заблокированы в Ираке в связи с массовыми беспорядками, продолжающимися в стране в течение двух дней.

Об этом в среду сообщается на сайте неправительственной организации NetBlocks, занимающейся мониторингом блокировок в интернете, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

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