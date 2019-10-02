https://news.day.az/world/1162167.html Ирак заблокировал Facebook, Twitter и WhatsApp
Ирак заблокировал Facebook, Twitter и WhatsApp
Социальные сети Facebook и Twitter, а также мессенджер WhatsApp заблокированы в Ираке в связи с массовыми беспорядками, продолжающимися в стране в течение двух дней.
Об этом в среду сообщается на сайте неправительственной организации NetBlocks, занимающейся мониторингом блокировок в интернете, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
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