Силы безопасности Ирака приведены в состояние максимальной боеготовности в связи с распространением антиправительственных выступлений в Багдаде и нескольких иракских провинциях. Об этом в среду сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники в иракском правительстве, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Источник подтвердил, что властями Ирака принято решение "о приведении всех сил безопасности в состояние максимальной готовности".

По поступающей информации, участники протестных акций пытаются штурмовать здания местных администраций в нескольких провинциях. Так, в провинции Ди-Кар манифестанты подожгли здание муниципалитета, оно практически полностью сгорело. Атакам протестующих подверглось и здание администрации в провинции Наджаф.

Десятки протестующих ворвались в здание местной администрации на юге Ирака и подожгли его, сообщает телеканал.

По поступающей информации, толпа манифестантов прорвала кордоны полиции и устроила погром в управляющем совете провинции Ди-Кар в ее административном центре городе Эн-Насирия (350 км от Багдада). Через некоторое время силовикам удалось оттеснить зачинщиков беспорядков, однако прибывшие на место пожарные расчеты до сих пор не могут потушить вспыхнувший в администрации пожар. В стычках, по данным телеканала Sky News Arabia, погиб один демонстрант. Между тем сообщается и об одном убитом полицейском, ранены около 24 человек.

Тем временем беспорядки и столкновения ширятся по всей стране. В Эд-Дивании при разгоне акций протеста пострадали порядка 50 человек. Протестующие пытаются штурмовать провинциальный совет в Эль-Васите и Эн-Наджафе. Акции протеста идут в Басре, Бабиле, Киркуке, Кербеле, Дияле, Мисане и Баакубе.

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