Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон передал председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру новые предложения Лондона по североирландской границе. Текст документа и сопровождающее его письмо Джонсона распространила канцелярия главы британского правительства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Остается очень мало времени для того, чтобы согласовать новое соглашение между Соединенным Королевством и Евросоюзом в соответствии со статьей 50 [договора о ЕС]. Нам необходимо решить этот вопрос до октябрьского заседания Европейского совета. Британское правительство хочет заключить сделку, и я уверен в том, что это наше общее желание. Если у нас не получится этого добиться, это будет означать политический провал, за который будут нести ответственность все стороны", - говорится в письме.

Альтернатива для Ирландии

Предложения Джонсона представляют собой альтернативу режиму "бэкстоп" - части соглашения, достигнутого между ЕС и правительством его предшественницы Терезы Мэй и до сих пор являющегося главным камнем преткновения на переговорах Лондона с ЕС. Он предполагает, что после окончания переходного периода Северная Ирландия будет оставаться частью единого рынка и таможенного союза ЕС неопределенно долгое время - до тех пор, пока Лондон и Брюссель не договорятся о надежном способе обеспечивать прозрачность границы на острове Ирландия после Brexit. Согласно предложению Джонсона, Северная Ирландия покинет таможенный союз после истечения переходного периода, а на территории всего острова будет введен особый таможенный режим, распространяющийся на все категории товаров.

"И наконец, в рамках этих договоренностей после окончания переходного периода после Brexit [с 1 января 2021 года] вся Северная Ирландия будет частью таможенной территории Соединенного Королевства, а не таможенного союза ЕС. Британское правительство всегда принципиально настаивало на том, что все Соединенное Королевство должно будет покинуть таможенный союз ЕС после окончания переходного периода", - говорится в документе, который также содержит гарантии того, что Лондон не допустит применения на острове Ирландия таких мер таможенного контроля, наличие которых стало бы отступлением от подписанного в 1998 году Белфастского соглашения, сделавшего возможным политическое урегулирование североирландского конфликта.

Британский план допускает появление временной границы по Ирландскому морю и таможенных проверок между выходящей из ЕС в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией и остающейся членом Евросоюза Ирландией на четыре года с момента завершения переходного периода после Brexit. Северная Ирландия продолжит оставаться в едином рынке, но в 2025 году ее парламент примет решение о том, продолжат ли для нее действовать правила ЕС или же необходимо перейти к выполнению британских норм, которые к тому моменту могут уже сильно отличаться от европейских.

Надежда на компромисс

В письме Юнкеру британский лидер выразил надежду на то, что его предложения позволят сторонам быстро достичь компромисса. Выступая в среду днем на съезде Консервативной партии в Манчестере, он также подчеркнул, что если в ЕС на такой компромисс не пойдут, то Соединенное Королевство 31 октября покинет ЕС без сделки с Брюсселем.

"Я надеюсь, что эти предложения теперь смогут стать основой для быстрых переговоров, направленных на поиск решения, а также внесения необходимых заключительных изменений в политическую декларацию [с ЕС], которые будут отражать необходимость достижения всеобъемлющего соглашения о свободной торговле", - пишет Джонсон. При этом он подчеркивает, что именно таким способом получится добиться того, что "Великобритания сможет покинуть ЕС упорядоченным образом 31 октября".

Соединенное Королевство должно было покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. Сменивший ее Джонсон настаивает на том, что страна не будет просить Брюссель о новых отсрочках и должна покинуть Евросоюз не позднее 31 октября со сделкой или без нее.

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