Центробанк Ирана обнародовал официальный курс иностранных валют на второе октября.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно курсу валют, обнародованных Центробанком, 19 из них подорожали, а 17 подешевели.

Согласно информации, 1 доллар США составляет 42 тысячи риалов, а 1 Евро - 45 917 риалов.

Валюты

Иранский риал

Доллары США

USD

42,000

Британский фунт

GBP

51,583

Швейцарский франк

CHF

42,275

Шведская крона

SEK

4,258

Норвежская крона

NOK

4,602

Датская крона

DKK

6,151

Индийская рупия

INR

591

Дирхем ОАЭ

AED

11,437

Кувейтский динар

KWD

137,939

100 пакистанских рупий

PKR

26,852

100 японских йен

JPY

38,945

Гонконгский доллар

HKD

5,357

Оманский риал

OMR

109,236

Канадский доллар

CAD

31,780

Новозеландский доллар

NZD

26,249

Южноафриканский ранд

ZAR

2,742

Турецкая лира

TRY

7,347

Российский рубль

RUB

644

Катарский риал

QAR

11,539

100 иракских динаров

IQD

3,532

Сирийская лира

SYP

82

Австралийский доллар

AUD

28,194

Саудовский риал

SAR

11,201

Бахрейнский динар

BHD

111,704

Сингапурский доллар

SGD

30,326

100 бангладешских так

BDT

49,877

10 шри-ланкийских рупий

LKR

2,311

Мьянманский кьят

MMK

28

100 непальских рупий

NPR

36,749

Ливийский динар

LYD

29,746

Китайский юань

CNY

5,876

100 тайских батов

THB

137,020

Малайзийский ринггит

MYR

10,022

1000 южнокорейских вон

KRW

34,884

Иорданский динар

JOD

59,240

Евро

EUR

45,917

100 казахских тенге

KZT

10,841

Грузинский лари

GEL

14,096

1000 индонезийских рупий

IDR

2,960

Афганский афгани

AFN

539

Белорусский рубль

BYN

20,168

Азербайджанский манат

AZN

24,755

100 филиппинских песо

PHP

80,889

Таджикский сомони

TJS

4,334

Венесуэльский боливар

VEF

4,206

Туркменский манат

TMT

12,001

Отметим, что по официальному курсу в Иране, в страну можно ввозить только продукты первой необходимости.

Курс валюты для банков и пунктов обмена валюты называется системой SANA. Согласно этой системе, курс евро составляет 126 208 риалов, а курс доллара - 113 973 риала.

Система, через которую иранские предприниматели возвращают в экономику страны определенную часть валюты, полученной от экспорта, называется NIMA. Согласно этой системе цена одного евро составляет 119 861 риал, а одного доллара - 108 517 риалов.

На "черном" рынке Ирана 1 доллар США стоит 113-116 тысяч риалов, 1 евро - 125-128 тысяч риалов.

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