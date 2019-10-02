Генсек ООН осудил ракетный пуск КНДР
Новый запуск КНДР баллистической ракеты нарушает резолюции Совбеза ООН, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Утром в среду КНДР выпустила баллистическую ракету в восточном направлении. Ракета упала в 350 километрах от префектуры Симанэ в пределах исключительной экономической зоны Японии. Такое в последний раз было в ноябре 2017 года. Дальность полета ракеты составила 450 километров, высота - 900 километров.
"Конечно, запуск вызывает беспокойство. И запуск баллистической ракеты является еще одним нарушением резолюции Совбеза", - сказал Дюжаррик.
Он добавил, что позднее на этой неделе возобновятся переговоры США и КНДР на рабочем уровне.
"Генсек надеется, что стороны будут работать над укреплением этих переговоров и над тем, чтобы добиться прогресса в реализации совместной декларации США и КНДР от 12 июня 2018 года", - сказал Дюжаррик.
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