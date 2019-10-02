Стоимость нефти снижается в среду вечером более чем на 2% по основным маркам после публикации данных минэнерго США о росте запасов этого сырья в стране, свидетельствуют данные торгов.

ПКак передает Day.Az со ссылкой на ПРАЙМ, по состоянию на 20.30 по Баку цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 2,38%, до 57,49 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 2,11%, до 52,49 доллара за баррель.

Цены на нефть перешли к резкому снижению после публикации статданных о запасах нефти в США. Согласно им, за неделю, завершившуюся 27 сентября, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) увеличились на 3,1 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 422,6 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали менее сильный рост запасов - на 1,57 миллиона баррелей.

Давление на стоимость нефти также оказывают риски замедления мировой экономики, которые возросли после того, как накануне стало известно, что индекс деловой активности в промышленности США упал до минимума за 10 лет.

"Я думаю, вы по-прежнему получаете сигналы того, что рост спроса вместе со вчерашними разочаровывающими данными промышленности - это основные сдерживающие факторы на рынке", - отметил старший аналитик и брокер Tradition Energy Джин Макджиллиан (Gene McGillian), чье мнение приводит агентство Рейтер.

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