https://news.day.az/world/1162196.html Трамп пообещал "поладить" с Россией
Трамп пообещал "поладить" с Россией
США поладят с Россией, поскольку это было бы "разумно".
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент США Дональд Трамп.
"Вы можете спросить Путина - никто не действует по России жестче, чем Дональд Трамп. При всем при этом было бы отлично поладить с Россией, и мы поладим с Россией, поскольку это разумно", - сказал он на пресс-конференции.
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