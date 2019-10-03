США поладят с Россией, поскольку это было бы "разумно".

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Вы можете спросить Путина - никто не действует по России жестче, чем Дональд Трамп. При всем при этом было бы отлично поладить с Россией, и мы поладим с Россией, поскольку это разумно", - сказал он на пресс-конференции.

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