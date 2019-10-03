Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил о решимости Анкары создать "зону безопасности" в районах Сирии к востоку от реки Евфрат.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, глава оборонного ведомства подчеркнул, что Турция завершила подготовку к военной операции на сирийской территории.

"Если [США] попытаются затянуть процесс создания "зоны безопасности" в Сирии, то Турция откажется от совместных усилий. Анкара при необходимости готова устранить угрозу нацбезопасности собственными силами", - подчеркнул турецкий министр.

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