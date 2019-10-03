Торги на Нью-йоркской фондовой бирже в среду закрылись крупным падением ключевых индексов. Об этом свидетельствуют результаты торгов, которые приводит телеканал CNBC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Американский промышленный индекс Dow Jones упал почти на 494 пунктов (примерно 1,9%), достигнув отметки около 26079 пунктов. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, снизился почти на 1,8%, составив примерно 2888 пунктов. Индекс электронной биржи Nasdaq сократился на 1,6%, достигнув показателя около 7785 пунктов.

Как отмечает CNBC, снижение индексов связано с опасениями вокруг возможного замедления американской экономики, с неопределенностью в связи с торговыми переговорами между США и КНР, а также с общей экономической ситуацией.

В среду арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) разрешил США ввести пошлины на товары и услуги стран Евросоюза почти на $7,5 млрд в связи с тем, что ЕС не выполнил ранее принятые ВТО решения, касающиеся субсидирования корпорации Airbus. Сумма компенсации, на которую теперь имеют право США, является самой большой в истории ВТО.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!