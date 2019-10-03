ФРГ отмечает в четверг 29-летие объединения страны - День германского единства, который является национальным праздником и нерабочим днем. 3 октября 1990 года пять земель бывшей Германской Демократической Республики (ГДР) - Бранденбург, Мекленбург - Передняя Померания, Саксония, Саксония - Анхальт и Тюрингия - вошли в состав Федеративной Республики Германия. Их стали называть новыми землями.

Центральные праздничные мероприятия под девизом "Мужество связывает" проходят в этом году в Киле - административном центре федеральной земли Шлезвиг - Гольштейн. Именно она председательствует сейчас в Бундесрате (палате представителей земель) и по традиции является хозяйкой торжеств. Народный праздник начался в Киле еще накануне. Сегодня в торжественных мероприятиях примут участие представители высшего политического руководства ФРГ, включая президента Франка-Вальтера Штайнмайера и федерального канцлера Ангелу Меркель. В городе пройдут концерты, будут работать многочисленные ларьки с местными кулинарными изысками.

В то же время и Берлин празднует 3 октября по традиции широко. Торжества пройдут на одной из самых красивых и известных улиц города - улице 17 июня. Здесь установлены киоски с напитками, традиционными немецкими сосисками и сладостями, мини-кафe.

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