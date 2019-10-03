Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 27 сентября, увеличились на 3,1 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 422,6 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали увеличения этих запасов на 1,57 миллиона баррелей, передает Day.Az со ссылкой на ПРАЙМ.

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, составила 12,4 миллиона баррелей в день, снизившись на 100 тысяч в сравнении с показателем предыдущей недели в 12,5 миллиона баррелей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) уменьшились на 0,2 миллиона баррелей - до 40,7 миллиона.

Запасы бензина уменьшились на 0,2 миллиона баррелей, или на 0,1% - до 230 миллионов баррелей. Аналитики прогнозировали увеличение запасов бензина на 0,45 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов за неделю уменьшились на 2,4 миллиона баррелей, или на 1,8%, составив 131,3 миллиона баррелей. Прогнозировалось уменьшение на 1,79 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в стране по сравнению с предыдущей неделей не изменился и составил 644,8 миллиона баррелей.

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