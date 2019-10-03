По меньшей мере 20 тыс. жителей западного японского города Сусаки в префектуре Коти на острове Сикоку получили рекомендации об эвакуации из-за угрозы оползней, вызванных ливнями. Об этом сообщил в четверг телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Утром в течение часа в городе выпало около 120 мм осадков, в результате чего ряд улиц оказался подтоплен. Вода полностью накрыла одну из расположенных в низине парковок, где находились несколько десятков автомобилей.

Национальное метеорологическое управление Японии отмечает, что в западных регионах страны днем может выпасть до 200 мм осадков. Причиной ливней стал циклон, который образовался из-за воздействия тайфуна "Митаг".

Тропический шторм сейчас прекратил свое существование и превратился в область низкого давления в Японском море. Ранее он обрушился на Южную Корею, где из-за него погибли четыре человека, были отменены сотни авиарейсов.

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