В Россию начали доставлять тела погибших в Ливии бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера, сообщает "Медуза" со ссылкой на источники и знакомых погибших. Общее число жертв авиаудара, который нанесли по воевавшим на стороне армии поддерживаемого Россией фельдмаршала Халифы Хафтара наемникам самолеты противостоящего ему Правительства национального согласия, по данным источников издания, может составлять несколько десятков, передает Day.Az со ссылкой на РБК.



"Всего из [Свердловской] области [погибли] 15 человек, а со всей страны, нам сказали, 35", - рассказал "Медузе" знакомый нескольких погибших из Екатеринбурга.



Руководитель уральского отделения Союза добровольцев Донбасса сообщил "Медузе", что получил из Ливии информацию о гибели там Артема Невьянцева (позывной "Халк") и Игната Боричева ("Беня"). При этом он сказал, что погибших "будет больше".

"Я ничего говорить не буду", - заявила в разговоре с РБК жена Артема Невьянцева. Другой источник "Медузы" - бывший командир одной из ЧВК - оценил число погибших в результате авиаудара в 20 человек. Сразу несколько человек рассказали изданию о погибшем в Ливии бойце ЧВК по имени Денис (позывной "Вектор") из станицы Кущевская в Краснодарском крае. Как минимум один тяжело раненый в настоящее время находится в Петербурге, по словам собеседника "Медузы" из ЧВК Вагнера, это командир первого отряда с позывным "Ратибор", а в Мурманск доставили тело погибшего с позывным "Академик".

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