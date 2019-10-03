Йеменские хуситы заявили, что готовятся нанести новые удары по Саудовской Аравии, если она не откликнется на их так называемый призыв к миру, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

Причём, как отметили повстанцы, удары будут такой силы, что сентябрьское нападение на нефтяные объекты королевства покажется всего лишь вершиной айсберга.

Именно хуситы взяли на себя ответственность за обстрел с беспилотников нефтяных объектов Саудовской Аравии. Вашингтон тогда проигнорировал этот факт и тут же обвинил в атаке Иран. Власти Саудовской Аравии на словах согласились с позицией США, однако сами начали ответную операцию против хуситов, передает телеканал "Россия 24".

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