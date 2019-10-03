https://news.day.az/world/1162352.html В Чечне запрещают электронные сигареты
В Чечне запрещают электронные сигареты
Парламент Чечни в четверг, 3 октября, принял закон об ограничении продажи и использования электронных сигарет на территории республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя парламента Магомеда Даудова.
Предложенный в сентябре главой республики Рамзаном Кадыровым закон был принят депутатами единогласно. Документ вступит в силу через 14 дней после его подписания.
Известно, что в конце сентября в США зафиксировали девятый смертельный случай от курения электронной сигареты.
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