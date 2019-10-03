Мужчина убил стоматолога в дагестанском Дербенте. Об этом сообщило республиканское МВД в Instagram.

По информации полиции, рано утром в дом к дантисту постучался человек и пожаловался на якобы сильную зубную боль. На предложение обратиться за помощью в рабочее время, мужчина заявил, что не в силах терпеть. Стоматолог согласился принять пациента, после чего был убит. Тело 35-летнего доктора было обнаружено во дворе дома, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Отмечается, что мужчина погиб от проникающего удара острым предметом в область грудной клетки. На месте происшествия был обнаружен сувенирный кинжал, который, предположительно, и стал орудием убийства. Подозреваемый в совершении преступления был объявлен в розыск.

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