Гости на свадьбе поочередно подожгли себя и попали на камеры - ВИДЕО
Гости на свадьбе поочередно подожгли друг другу облитые самбукой головы и выпили алкогольные шоты. Видео, снятое очевидцем, опубликовал таблоид The Sun.
На кадрах видно, как мужчины в рубашках и галстуках собрались вокруг круглого стола. Первый гость с горящими волосами выпивает коктейль и поджигает голову стоящему рядом приятелю. Затем он тушит пламя стаканом воды. Каждый участник проделывает то же самое и передает эстафету другому. Очевидцы снимают происходящее на камеры и помогают затушить огонь, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
Видео с опасной игрой просочилось в соцсети и мессенджеры. Зрители предупреждали друг друга о серьезных последствиях подобных действий и риске получить ожоги.
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