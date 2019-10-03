Великобритания должна решать "проблемные моменты", которые содержатся в предложении Лондона по достижению соглашения об условиях выхода королевства из состава сообщества. Об этом заявила в четверг на пресс-конференции представитель Еврокомиссии (ЕК) Наташа Берто, комментируя заявления британского правительства о том, что теперь мяч на стороне Брюсселя, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Дальнейшая работа по проблемным моментам должна быть проделана, да, но Великобританией. Великобритания покидает ЕС, а не наоборот. Мы не будем держать ни мяч, ни еще какой-то предмет", - сказала она.

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